Shoah: Fassina (SpR), solidarietà alla scuola Federico Caffè, inaccettabile quanto accaduto

- "Inquietante, pericoloso e inaccettabile quanto avvenuto oggi alla scuola Federico Caffé. Nel corso di una iniziativa, la proiezione di un video preparato dalla scuola, dedicato alla Shoah, sono stati diffusi, dal portale della scuola hackerato, insulti antisemiti e cori inneggianti a Hitler e al nazismo". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno. "Si è dovuta interrompere la manifestazione legata alla giornata della memoria, che ricorda e 'insegna' le nefandezze del nazifascismo e del razzismo. Esprimiamo la nostra solidarietà alla scuola, ai docenti e ai ragazzi, vittime di una brutta aggressione che seppur 'virtuale', non è certo meno grave - aggiunge -. I valori della democrazia, dell’antifascismo, sono principi fondanti della nostra Carta Costituzionale, sui quali continueremo a vigilare, per affermare che la violenza e il fascismo sono un retaggio storico al quale continueremo a opporci con forza", conclude Fassina. (Com)