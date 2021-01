India: protesta agricoltori, polizia riferisce ferimento di 83 agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Nuova Delhi ha riferito che 83 agenti sono rimasti feriti nei disordini scoppiati oggi dopo l’ingresso in città dei trattori degli agricoltori in protesta contro le tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate a settembre. La stessa polizia ha precedentemente reso nota la morte di un manifestante, identificato come Navdeep Singh Hundal, 26 anni, dell’Uttarakhand, a causa del ribaltamento del suo trattore. Secondo altri manifestanti, invece, il giovane è rimasto vittima di colpi sparati dagli agenti. A quanto riferisce la stampa indiana, ci sono stati numerosi feriti anche tra i manifestanti, un numero ancora imprecisato. Il Samyukt Kisan Morcha, il “fronte unito” che raggruppa una quarantina di organizzazioni sindacali coinvolte nella vertenza, dopo aver denunciato l’infiltrazione di “elementi antisociali”, ha dichiarato concluso il raduno dei trattori e annunciato che il movimento continuerà la sua protesta pacificamente. La polizia aveva autorizzato l’ingresso dei trattori su alcune arterie selezionate dopo la conclusione della parata della Festa della Repubblica, che si celebra oggi. Alcune barricate, però, sono state sfondate e ci sono stati scontri tra i manifestanti e gli agenti, che hanno usato i gas lacrimogeni. Le situazioni più caotiche si sono verificate nelle zone di Singhu, Ghazipur e Tikri e al Forte Rosso.(Inn)