Covid: direttrice Ema, documenti trafugati dimostrano serietà in valutazione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I documenti trafugati alla Agenzia europea del farmaco (Ema) e pubblicati illegalmente su internet dimostrano quanto siano stati rigorosi i passi fatti dalla Agenzia nel valutare i vaccini anti Covid. Lo ha detto, in audizione alla commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo, la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke. "A fine anno, alcuni documenti interni sono stati trafugati e pubblicati su alcuni siti web. Alcuni verbali di dibattiti interni sono comparsi su internet in modo illegittimo", ha detto. "Preoccupa questo hackeraggio", si tratta di "un tentativo fatto per minare la fiducia nell'Ema e nella valutazione fatta sui vaccini". Ora "è in corso una indagine su questo, condotta dalle forze dell'ordine olandesi, la polizia postale olandese", ma "quello che posso dire è che i vaccini attualmente autorizzati sono stati immessi sul mercato dopo una valutazione scientifica serissima, basata su dati e prove". E "alcuni documenti trafugati dimostrano quanto rigorosi siano stati i passi dell'Ema nell'autorizzare i vaccini". (Beb)