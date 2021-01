Cina-Bielorussia: telefonata Xi-Lukashenko, focus su rafforzamento legami bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha promesso di espandere la cooperazione pragmatica con la Bielorussia in tutte le aree, inclusa la lotta contro la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping nel corso di una telefonata con l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Secondo quanto riferisce l'emittente cinese "Cgtn", Xi ha invitato i due Paesi a lavorare congiuntamente nell'ambito dell'iniziativa di connettività Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) e ha auspicato anche che possano cooperare di più in settori come il commercio, l'istruzione, la tecnologia e la cultura. "Fintanto che le due parti lavoreranno insieme secondo il principio della fiducia reciproca e della cooperazione vantaggiosa per tutti, il partenariato strategico globale tra Cina e Bielorussia produrrà risultati più fruttuosi in futuro", ha affermato il leader cinese. Xi ha anche sottolineato che la Cina rimane impegnata con la Bielorussia per quanto riguarda la sua strategia di sviluppo. "La Cina spera che la situazione politica e sociale in Bielorussia rimanga stabile", ha osservato Xi, assicurando all'interlocutore che Pechino è pronta a fornire l'assistenza necessaria per lo sviluppo economico e sociale del Paese. (Cip)