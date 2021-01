Usa: Lousiana, arrestate quattro adolescenti per l’omicidio di una 15enne in diretta social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro ragazzine di età compresa tra i 12 e i 14 anni sono state arrestate a Lake Charles, in Lousiana, per aver preso parte all’omicidio di una 15enne nel centro commerciale Walmart della cittadina. Lo riferiscono i media Usa, precisando che i video dell’accoltellamento costato la vita alla ragazza sono stati condivisi sui social network. Del delitto è accusata ufficialmente una 13enne del gruppo, ma le altre tre adolescenti sono sospettate di complicità. L’arma usata per il delitto è un coltello rubato poco prima tra gli scaffali Walmart di Lake Charles. "Abbiamo un problema nella nostra comunità e dobbiamo affrontarlo" - ha detto lo sceriffo Tony Mancuso, in conferenza stampa - c'è in tutti gli ambienti, in tutti i gruppi etnici, è un problema di minori che hanno accesso alle armi o le rubano". Lo sceriffo ha promesso una maggiore sorveglianza sul rispetto del coprifuoco, in vigore dalle 23 in settimana e mezzanotte il weekend. Ma questa "non è solo una questione della polizia" - ha avvertito - "è una questione dei genitori. La gente deve sapere dove sono i propri figli, cosa fanno".(Nys)