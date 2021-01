Davos: Macron, economia dovrà pensare a innovazione, vulnerabilità e umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia di domani dovrà pensare all'innovazione, alla vulnerabilità e all'umanità. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenendo in videoconferenza al World Economic Forum di Davos. L'economia dovrà "costruire la nostra competitività compatibile", che "aiuti anche alla risoluzione di problemi climatici", ha affermato il capo dello Stato francese. "Un'economia che dovrà essere più resiliente agli shock" e per questo dovrà integrare "elementi di resistenza", ha poi aggiunto. Secondo Macron si uscirà dalla crisi del coronavirus con un'economia "che avrà ancora di più al suo centro la problematica della lotta alla diseguaglianza. "Capitalismo ed economia dei mercati hanno avuto dei veri successi in questi ultimi anni, non bisogna fare la caricatura delle cose", ha continuato il presidente, sottolineando che l'apertura delle economie, il commercio mondiale, il capitalismo hanno permesso di uscire dalla povertà a centinaia di milioni di persone". (segue) (Frp)