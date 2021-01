Davos: Macron, economia dovrà pensare a innovazione, vulnerabilità e umanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Macron c'è però "un lato oscuro". In primo luogo il presidente francese ha parlato della "creazione di ineguaglianze nella nostra società". A questo si aggiunge poi la "disconnessione tra la creazione di valore e i profitti", ha affermato il capo dello Stato. "Il modello capitalista unito all'economia di mercato aperto non può più funzionare in questo ambiente", ha affermato Macron, spiegando che bisogna mettere "al centro del problema la risposta alle sue problematiche". (Frp)