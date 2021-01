Shoah: palazzo Congressi si trasforma in un videomapping monumentale dedicato a memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 27 gennaio, per celebrare il Giorno internazionale della Memoria, palazzo dei Congressi all'Eur ospiterà un videomapping monumentale dedicato alla memoria delle vittime dell'Olocausto.Promosso da Eur Spa, con il patrocinio di Roma Capitale, in stretta collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma, con la quale ha sottoscritto un protocollo per sostenere attivamente eventi o iniziative per la valorizzazione della memoria della Shoah, l'intervento di videoarte curato dai Quiet Ensemble animerà dalle ore 19.00 alle ore 24:00 la facciata monumentale del Palazzo dei Congressi, proponendo un viaggio nella memoria dal forte impatto emotivo. Un'opera realizzata combinando video e immagini fotografiche, concesse dalla Fondazione Museo della Shoah, di donne, uomini e soprattutto bambini di famiglia ebraica, che furono deportati ad Auschwitz e mai tornarono, con frasi di Primo Levi, Piero Terracina, Ugo della Seta, Simon Wiesenthal, Hanna Arendt, Liliana Segre, Jean-Luc Godard, Italo Calvino, Ray Bradbury, capace di creare una uniformità complessiva della narrazione incentrata sul valore della memoria della Shoah. (segue) (Com)