Shoah: palazzo Congressi si trasforma in un videomapping monumentale dedicato a memoria (2)

- "L'Olocausto è una pagina del libro dell'Umanità da cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria" è una delle frasi di Primo Levi che appare nella videoinstallazione, che apre con immagini dei roghi organizzati nel 1933 per bruciare i libri considerati dai nazisti "contrari allo spirito tedesco" e che chiude in modo toccante con i disegni di Aldo Gai sul rastrellamento nazifascista avvenuto il 16 ottobre del 1943 nel Ghetto di Roma, gentilmente concessi dalla famiglia Gai. Saranno presenti domani in piazza Kennedy, alle ore 19.00, la Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma Mario Venezia, il Presidente di Eur Spa Alberto Sasso e l'Amministratore delegato di Eur Spa Antonio Rosati. (Com)