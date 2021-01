Difesa: Spagna, ammiraglio Lopez Calderon nominato nuovo capo Stato maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammiraglio, Teodoro Lopez Calderon, è il nuovo capo dello Stato maggiore della Difesa spagnola (Jemad), in sostituzione del generale, Miguel Angel Villarroya, dimessosi la scorsa settimana in seguito alle polemiche per la diffusione della notizia della sua vaccinazione contro il Covid-19 insieme ad altri importanti vertici militari nell'ambito della campagna di vaccinazione delle Forze armate. La nomina è stata formalizzata oggi nel corso del Consiglio dei ministri. Villarroya nella sua lettera di dimissioni inviata al ministero della Difesa ha chiarito di aver agito con la "coscienza pulita" e di aver seguito i protocolli stabiliti, ma di aver scelto, comunque, di fare un passo indietro con l'obiettivo di non "danneggiare l'immagine delle Forze armate". (Spm)