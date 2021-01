Lavoro: Bordoni (Lega), Raggi fa fallire Roma Metropolitane e mette a rischio servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi "vuole far chiudere tutte le metro di Roma?". Se lo chiede in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "La faccenda è seria - spiega -, basta rimpalli in Campidoglio e propaganda grillina. Con una crisi annunciata da un anno a cui non hanno saputo trovare nessuna soluzione Roma Metropolitane, che tra l'altro gestisce l'appalto per l'adeguamento antincendio delle linee A e B, rischia di fallire con pesanti conseguenze. Mancano 6 milioni di euro con un bilancio da approvare entro fine mese, data in cui molti dei lavoratori saranno in cassa integrazione. In aggiunta a tutto questo si va verso lo stop ai lavori per la realizzazione della metro C così, di quello 'straordinario itinerario archeologico da San Giovanni a piazza Venezia' promesso un anno fa dalla sindaca, ora resta la prospettiva di far diventare il cantiere della Metro C parte di quei reperti. Non resta che chiedere un consiglio straordinario - conclude - visto che nessuno dell'amministrazione Raggi, vuole occuparsi delle sorti di migliaia di cittadini che durante la pandemia e con la ripartenza delle scuole stanno per andare incontro a disagi e disservizi di ogni genere". (Com)