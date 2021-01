© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aula del Senato tornerà a riunirsi domani, alle 9.30, per l'esame decreti sull'emergenza Covid, che sono in scadenza. La votazione è prevista per le 15. Quanto alle commissioni, invece, proseguiranno solo quelle previste sul Recovery plan mentre le altre sono state sconvocate. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. Il calendario è stato votato all'unanimità. (Rin)