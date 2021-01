India: Fmi prevede crescita dell’11,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia indiana dovrebbe crescere dell’11,5 per cento nell’anno fiscale 2021-22, che inizierà ad aprile, dopo una contrazione dell’8,5 per cento nel 2020-21. Lo prevede il Fondo monetario internazionale nell’aggiornamento, pubblicato oggi, al “World Economic Outlook” (Weo) di ottobre. Per entrambi gli esercizi il Fondo ha corretto le previsioni al rialzo: nel precedente rapporto la contrazione era stimata nel -10,3 per cento mentre la successiva crescita nell’8,8 per cento, con correzioni rispettivamente del -1,2 e del 2,7 per cento. L’India è l’unico Paese per il quale si prevede un’espansione a due cifre. Nel 2022-23, la crescita indiana dovrebbe ridimensionarsi al 6,8 per cento. La revisione per il 2021 riflette una ripresa dell’attività economica superiore alle aspettative dopo l’allentamento delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus.(Inn)