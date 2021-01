Serbia: presidente Vucic, consegnate a Belgrado altre 10 mila dosi di vaccino anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha ricevuto altre 10 mila dosi di vaccino contro il Covid-19. Lo ha reso noto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in un videomessaggio pubblicato su Instagram. Vucic non ha precisato la provenienza dei vaccini. "Questa mattina abbiamo ricevuto, in nostro possesso, a Belgrado, altri 10 mila nuovi vaccini. Ce la faremo e vinceremo insieme", ha detto Vucic. Il capo dello Stato ha osservato che "il mondo oggi è come il Titanic, perché i ricchi e i grandi hanno cercato di assicurare delle scialuppe di salvataggio" solo per se stessi". "Siamo un popolo tenace. Combatteremo per la nostra sopravvivenza, per la vita della Serbia, e ci riusciremo", ha concluso Vucic. La Serbia ha acquistato finora dosi di vaccino Pfizer-BioNTech, Sputnik V e Sinopharm. (Seb)