Russia: tribunale esaminerà 28 gennaio appello contro arresto Navalnyj

- Il tribunale regionale di Mosca ha programmato il 28 gennaio l'esame dell'appello contro l'arresto dell’oppositore russo, Aleksej Navalnyj. Lo ha annunciato su Twitter l'avvocato del politico dell'opposizione, Vadim Kobzev. In precedenza, i sostenitori di Navalnyj hanno annunciato nuove proteste per domenica 31 gennaio. Il 2 febbraio, il tribunale distrettuale di Simonovskiyj avvierà l'esame della richiesta del Servizio penitenziario federale di commutare la libertà vigilata cui era soggetto Navalnyj per il caso Yves Rocher con un periodo di detenzione.(Rum)