Alitalia: Vestager, non spetta a Ryanair fare valutazioni sulla concorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'interesse di Ryanair a partecipare a una gara per l'acquisto di slot negli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino, se Alitalia le mettesse in vendita, non spetta a Ryanair valutare la concorrenza. Lo ha detto la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. "Sono benvenute le considerazioni di Ryanair, ma non sono loro che fanno le valutazioni in materia di concorrenza", ha detto. "In merito agli asset di una azienda e di nuova azienda, la nostra valutazione deve essere molto approfondita ed elaborata e dobbiamo farla in questo modo per eventualmente difenderla in Corte", ha spiegato Vestager. (Beb)