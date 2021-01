Fintech: Jerusalmi (Borsa Italiana), corsa contro il tempo, serve iniziativa unitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è una profonda trasformazione che il nostro sistema economico-finanziario affronterà nei prossimi anni". Lo ha detto, in occasione dell'evento digitale per i cinquant'anni di Finlombarda, l'amministratore delegato di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi, invitando ad accelerare sul settore Fintech. "Un tema - ha spiegato Jerusalmi - è quello della valuta digitale, dove le banche centrali di tutto il mondo (e non fa eccezione la Banca centrale europea) stanno cercando la possibilità di creare valute digitali già da qualche tempo e io mi aspetto che tra qualche anno questo studio qualche risultato porterà. Dall'altra parte ci sono profonde trasformazioni sul mercato della raccolta di capitali, perché la tecnologia fornisce strumenti che prima non esistevano e che probabilmente consentiranno di avere un accesso al mercato molto più rapido e molto più semplice". "Non escludo anche che fra qualche anno ci saranno anche i grandi player del tech", ha aggiunto l'ad, usando l'espressione "techfin", "quello - ha spiegato - in cui, con un processo esattamente inverso al 'fintech', si avvicinano al mondo finanziario le grandi aziende come Google, Amazon e Facebook, che hanno grandi capacità finanziarie, che potranno sicuramente rappresentare una potenziale alternativa a quella che è la finanza più tradizionale". (segue) (R)