Fintech: Jerusalmi (Borsa Italiana), corsa contro il tempo, serve iniziativa unitaria (2)

- Di fronte a queste rapide trasformazioni, Jerusalmi ha sottolineato come "sia fondamentale l'iniziativa dell'hub fintech della Banca d'Italia, perché è una corsa contro il tempo. Non è una questione di se, ma una questione di quando". "Milano ha una centralità non solo nel mondo finanziario, ma nel mondo economico in generale, è un'opportunità che va sfruttata, tenendo conto che i tempi sono stretti. Bisogna creare una sforzo di sistema, metterci tutti a sistema per cercare di sviluppare questa cosa in tempi molto rapidi", ha detto Jerusalmi, suggerendo "a tutti di collaborare con grande intensità a questa iniziativa della Banca d'Italia, perché è un modo di coagulare tutta una serie di sforzi, che in parte sono già stati avviati negli anni precedenti, ma che secondo me hanno bisogno in questo momento di avere una vera e propria accelerazione, che può venire soltanto da un'iniziativa così unitaria e di sistema, perché altrimenti è difficile raggiungere risultati". (R)