Usa-Cina: dal 28 gennaio indice Msci rimuoverà cinque società cinesi

- L'indice azionario Msci rimuoverà cinque società cinesi dal suo listino globale di punta a partire dal 28 gennaio, in assenza di un aggiornamento su un ordine dell'amministrazione Trump che vieta agli investitori Usa di investire in alcune società cinesi. Le cinque società – Cgn Power Co, China National Chem, China National Nuclear Power, China Shipbuilding Industry e Inspur International – saranno rimosse dall'indice Msci Acwi, dagli indici ponderati per la capitalizzazione non di mercato e dagli indici personalizzati. Msci ha riferito oggi che cancellerà i titoli se non ci saranno nuove linee guida dall'Office of Foreign Assets Control (Ofac) entro la giornata di oggi. L'Ofac è un'agenzia all'interno del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, responsabile dell'applicazione delle sanzioni. Il presidente Joe Biden, entrato in carica il 20 gennaio, deve ancora precisare i piani per l'ordine esecutivo di Trump che impone il disinvestimento dei titoli cinesi, ma può revocarlo. L'ex presidente Donald Trump aveva vietato agli statunitensi di investire in società cinesi che, secondo il dipartimento della Difesa, hanno legami con le forze armate, un'affermazione che molte delle società negano e che il governo cinese ha definito priva di prove.(Nys)