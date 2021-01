Messico: Unctad, investimenti esteri diretti in calo dell'8 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto Unctad rivela inoltre che il Messico è anche quello meno colpito tra i paesi che partecipano al nuovo trattato di libero commercio dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). A livello regionale, la contrazione è del 46 per cento, con gli Stati Uniti che hanno perso il 49 per cento e il Canada il 39 per cento. Le minori entrate, per il paese latino, sono quelle legate al settore dell'automobile, che ha attratto il 44 per cento in meno di capitale estero. (Mec)