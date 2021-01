Tunisia: scontri a Sbeitla dopo il funerale di un giovane manifestante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri tra i manifestanti tunisini e forze dell'ordine sono ripresi oggi a Sbeitla, governatorato di Kasserine, cittadina di circa 20 mila abitanti a 300 chilometri dalla capitale Tunisi, dopo la sepoltura di Haykel Rachdi, un giovane che secondo i dimostranti sarebbe stato ucciso da un agente di polizia. Le forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che hanno bloccato alcune strade della città. Rachdi è morto ieri, 25 gennaio, per un trauma cranico. Il ministero dell'Interno di Tunisi ha fatto sapere che è stata aperta un'indagine sull’accaduto, sottolineando che al momento non ci sono prove che il giovane sia stato ferito da un lacrimogeno, come invece sostengono le accuse. (Tut)