Speciale infrastrutture: Brasile, Tlc, Oi riceve due offerte per vendita 51 per cento società fibra ottica

- La compagnia di telecomunicazioni brasiliana Oi ha informato di aver ricevuto due proposte vincolanti di acquisto del 51 per cento della InfraCo, controllata che gestisce i servizi legati allo sviluppo della rete in fibra ottica. La Oi ha inviato una comunicazione alle autorità della borsa valori di San Paolo. La vendita della società si inserisce in un più ampio processo di dismissione della compagnia pianificato nell'ambito del processo di liquidazione (amministrazione giudiziaria controllata) della società avviato nel 2018. In questa primissima fase di trattative la Oi ha ricevuto offerte da parte della banca di investimenti brasiliana, Bgt Pactual, e dal fondo di investimenti statunitense Digital Colony, attivo nell'acquisizione di infrastrutture digitali. I valori non sono stati resi noti per questione di riservatezza ma la Oi ha evidenziato che entrambe le proposte sono al di sopra del prezzo minimo stabilito di 6,5 miliardi di real (un miliardo di euro). "Le proposte pervenute sono in fase di analisi da parte della società, che potrà avviare trattative con l'offerente della migliore proposta, in via esclusiva. I dettagli saranno resi noti nel processo competitivo, tramite relativo Avviso da pubblicare. pubblicato a tempo debito ", ha affermato Oi in un fatto rilevante. (Brb)