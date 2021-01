Speciale infrastrutture: Marocco, Tanger Med si conferma primo porto container nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le attività portuali a Tanger Med, in Marocco, hanno mostrato una crescita sostenuta durante l'anno 2020, consentendo così al complesso portuale di affermarsi come il principale porto container nel bacino del Mediterraneo. Il tonnellaggio complessivo movimentato durante il 2020 è di 81 milioni di tonnellate, con un aumento del 23 per cento rispetto al 2019, ha affermato l'Autorità portuale di Tanger Med (Tmpa). Il solo porto di Tanger Med, specirica l’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”, tratta il 47 per cento del tonnellaggio totale del porto del Regno nordafricano. (Mar)