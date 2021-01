Speciale infrastrutture: Africa, Ramaphosa (Ua), area di libero scambio promuoverà l’integrazione e accelererà lo sviluppo del continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Area africana di libero scambio (Cfta) promuoverà l'integrazione, aumenterà il commercio e accelererà lo sviluppo di capacità produttive e infrastrutture in Africa per soddisfare la crescente domanda. Lo ha dichiarato il capo di Stato del Sudafrica e presidente di turno dell’Unione africana, Cyril Ramaphosa, intervenendo al Forum economico mondiale di Davos, in corso di svolgimento in videoconferenza. “Il Sudafrica trarrà vantaggio da maggiori esportazioni nel continente e settori nazionali come l'acciaio, la produzione automobilistica, l'estrazione mineraria e i prodotti manifatturieri ne trarranno vantaggio, aumentando materialmente la crescita economica. Stiamo portando avanti ciascuno di questi interventi con un'urgenza e una risolutezza all'altezza delle proporzioni della sfida”, ha detto Ramaphosa. “Mentre affrontiamo una seconda ondata di infezione da coronavirus qui in Sudafrica, non abbiamo dubbi che la strada da percorrere sarà difficile. Tuttavia, traiamo speranza e incoraggiamento dal modo in cui i cittadini del Sudafrica si sono riuniti per affrontare questa malattia e dalla loro determinazione a ricostruire la nostra economia e la nostra società. Di fronte a una crisi senza precedenti qui in Sudafrica e in tutto il mondo, abbiamo l'opportunità di costruire una nuova economia che sarà più giusta, più inclusiva e più sostenibile. Se l'anno scorso ci ha dimostrato qualcosa è che la collaborazione, il partenariato e la solidarietà sono gli strumenti più efficaci che abbiamo per costruire un mondo migliore, più giusto e più prospero”, ha aggiunto. (Res)