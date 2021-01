Speciale infrastrutture: Filca Cisl Lazio, subito via ai cantieri per rilancio settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore delle costruzioni guarda con molta attenzione e interesse ai vari incentivi messi in campo dal Governo per agevolare il miglioramento, la riqualificazione e l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di questo Paese, come ripone grandi aspettative di cambiamento e ammodernamento infrastrutturale tramite i progetti e i finanziamenti del Ricoveri plan". Lo afferma in una nota Filca Cisl Lazio. "Apprendiamo con gioia, anche se con notevole ritardo, la notizia dell’indicazione dei 30 commissari per accelerare le 59 grandi opere del paese, dove all’interno della nostra regione sono state inserite ben 8 infrastrutture, attese da anni che con procedure ordinarie non siamo stati capaci di realizzare. Grazie alle opere del Recovery fund si produrrà un aumento del Pil annuo in tutto il Lazio del 3 per cento". (Com)