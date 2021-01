Speciale infrastrutture: Fontana, Regione Lombardia ha pronto progetto da 36 miliardi, speriamo governo lo consideri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è convinto che in una crisi come quella scatenata dalla pandemia “si debba intervenire con la massima urgenza e la massima determinazione, perché le nostre imprese e il nostro mondo produttivo non possono aspettare. E anche la celerità è uno degli aspetti che io ritengo più importanti”. Lo ha detto intervenendo all’evento di Finlombarda “Finanziamo sviluppo. Gli strumenti per fronteggiare la crisi”. "Adesso - ha fatto sapere il governatore - ci stiamo impegnando sulle risorse che arrivano dall’Europa. L’Europa ha detto che una parte di queste risorse devono essere investite tramite l’intervento delle regioni. Noi abbiamo fatto un nostro progetto, che anche in questo caso va nella direzione voluta dall’Europa come ambiti di sviluppo futuro: digitalizzazione, grandi infrastrutture, sviluppo verde, innovazione e ricerca. Abbiamo tentato un progetto da 36 miliardi, che è già pronto, è un progetto in cui è prevista addirittura una tabella di marcia, con i tempi e le modalità di investimento nel rispetto dei tempi che ci sono stati dati dalla Commissione europea. Speriamo che il governo ci prenda in considerazione e che ci dia la possibilità di applicare questa nostra proposta”. (Rem)