Shoah: prefettura Milano domani consegna delle 43 medaglie d'onore, 41 sono a miliari internati

- Domani, 27 gennaio, ricorre il “Giorno della Memoria”, istituito per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, nonché tutti coloro che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, insieme a chi si è opposto al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, ha salvato altre vite e protetto i perseguitati. A causa dell’attuale situazione epidemiologica, la Prefettura di milano comunica in una nota che non è stato purtroppo possibile organizzare la consueta cerimonia per la consegna delle Medaglie d’Onore concesse, con decreto del Presidente della Repubblica, ai cittadini italiani, deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti. Le 43 Medaglie d’Onore sono state trasmesse dal Prefetto di Milano Renato Saccone ai Sindaci dei Comuni di residenza che provvederanno a farle pervenire ai familiari. Dei 43 riconoscimenti, 41 sono dedicati alla memoria di soldati e ufficiali italiani catturati, rastrellati e deportati in Germania nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell’armistizio dell’Italia, l’8 settembre 1943. Gli IMI (Internati Militari Italiani), davanti alla scelta di continuare a combattere a fianco dell’esercito tedesco, preferirono, in larghissima maggioranza, andare nei campi di concentramento e di lavoro, rifiutandosi di aderire al nazifascismo. Furono deportati nei campi nazisti più di 600mila soldati italiani che, con le Medaglie d’Onore, sono ricordati per il loro immane sacrificio in nome della libertà e della dignità.(Com)