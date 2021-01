Ue: Commissione, progetto sostegno batterie punta a sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di interesse comune europeo (Ipcei) per sostenere la ricerca e l'innovazione nella catena del valore delle batterie riguarderà l'intera catena del valore delle batterie, ponendo l'accento sulla sostenibilità: dall'estrazione delle materie prime alla progettazione e alla produzione degli elementi di batteria e dei pacchi batterie, fino al riciclaggio e allo smaltimento all'insegna dell'economia circolare. Lo ha spiegato la Commissione europea che ha valutato il progetto proposto ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato dell'Ue e ha constatato che il progetto proposto soddisfa le condizioni stabilite. Per la Commissione, il progetto contribuisce a un obiettivo comune sostenendo una catena del valore che riveste un'importanza strategica per il futuro dell'Europa, in particolare per quanto riguarda la mobilità pulita e a basse emissioni. E' molto ambizioso, in quanto mira a sviluppare tecnologie e processi che si spingono oltre i limiti attuali della tecnologia e che consentiranno di migliorare notevolmente l'efficienza, la sicurezza e l'impatto ambientale. Comporta anche rischi tecnologici e finanziari significativi, e serve quindi un sostegno pubblico per incentivare le imprese a investire. (segue) (Beb)