Ue: Commissione, progetto sostegno batterie punta a sostenibilità (2)

- L'aiuto alle singole imprese è limitato a quanto necessario, è proporzionato e non falsa indebitamente la concorrenza. I partecipanti che beneficiano del sostegno pubblico condivideranno ampiamente i risultati del progetto con la comunità scientifica e l'industria europee, raggiungendo un pubblico ben al di là delle imprese e dei Paesi partecipanti. Di conseguenza si avranno ricadute positive in tutta Europa. La Commissione ha concluso che il progetto è in linea con le norme dell'Ue sugli aiuti di Stato. Al progetto contribuiranno direttamente 42 partecipanti, tra cui piccole e medie imprese e start-up attive in uno o più Stati membri. I partecipanti lavoreranno a stretto contatto gli uni con gli altri, le collaborazioni previste sono quasi 300, e con oltre 150 partner esterni, tra cui università, organizzazioni di ricerca e Pmi di tutta Europa. Il completamento del progetto è atteso entro il 2028, ma per ciascuno dei sottoprogetti è previsto un calendario specifico. (Beb)