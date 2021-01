Imprese: Potetti (Fiom), Igt risponde a nostra sollecitazione e convoca i sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda Igt (ex Lottomatica) ha convocato le parti per il 2 febbraio prossimo per riprendere le trattative su tutti i punti in sospeso: un risultato e un fatto importante dovuto alla posizione di assoluta fermezza assunta nel continuare a mantenere lo Stato di agitazione senza se e senza ma.Così in una nota Fabrizio Potetti, coordinatore nazionale Lottomatica per la Fiom-Cgil. “Una posizione netta sostenuta anche nei riguardi delle cessioni di alcune società del gruppo operate negli ultimi mesi: una volta tornati al tavolo di confronto sarà interessante capire meglio quale ruolo assumerà nel mercato dei giochi Igt soprattutto in qualità di concessionaria dello stato di due giochi importanti come il gioco del Lotto e il Gratta e Vinci”, ha detto, sottolineando la necessità di avere chiarimenti sulle strategie industriali che si intendono assumere per uscire dal caos che si è generato con la perdita di un brand così forte e impattante. “Inoltre come Fiom-Cgil pensiamo sia necessario continuare a confrontarsi su quanto si intende fare sui territori, che con la loro presenza capillare costituiscono un tessuto fondamentale per le relazioni tra punti vendita, in particolare i tabaccai, e il pubblico”, ha aggiunto. (segue) (Com)