Imprese: Potetti (Fiom), Igt risponde a nostra sollecitazione e convoca i sindacati (2)

- Riteniamo inoltre, ha continuato, che il confronto dovrà riguardare i seguenti argomenti: contratto integrativo, Pdr 2020 da recuperare, rinnovo della polizza sanitaria in scadenza, sistema premiante bloccato da oltre un anno, smart working in vista del termine dell’emergenza sanitaria. “Sottolineiamo che per noi l’ordine delle priorità da affrontare è questo, non si baratterà la ripresa dei negoziati con scambi su temi che interessano solo a una delle parti, ma un dialogo a tutto tondo sul futuro dell’azienda: per noi infine il problema è quello che fa l’azienda e le politiche che ha messo in campo da molto tempo a questa parte, tra cessioni, disinvestimenti sui territori, penalizzazione dei lavoratori e spostamento del peso all’estero a scapito dell’Italia. Facciamo convergere tutte le energie nel contrastare le scelte sbagliate del management, non sprechiamo nulla per polemizzare con gli altri; non abbiamo tempo, le lavoratrici e i lavoratori non ne hanno bisogno. Il problema è Igt”, ha concluso. (Com)