Speciale energia: Spagna, fondo australiano Ifm lancia offerta da 5 miliardi per acquisto parziale Naturgy

- Il gestore australiano di fondi e pensioni Ifm ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto (Opa) parziale da poco più di 5 miliardi di euro per l'impresa energetica spagnola Naturgy, secondo quanto comunicato da Ifm stessa azienda alla Commissione nazionale del Mercato dei Valori (Cnmv). Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'offerta di acquisto pari a 23 euro ad azione, mira al 22,69 per cento del capitale. Questo prezzo implica una maggiorazione del 20 per cento rispetto all'attuale prezzo di mercato. Inoltre, la transazione avrà bisogno dell'approvazione del Consiglio dei ministri, come la stessa società sottolinea nella comunicazione alla Cnmv. "L'offerente presenterà la richiesta di autorizzazione alla Direzione generale del Commercio Internazionale e degli Investimenti del ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo il più presto possibile e in collaborazione con tale autorità", ha affermato Ifm in una nota. (Spm)