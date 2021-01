Speciale energia: Emirati, Adnoc Distribution mantiene la sua strategia di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adnoc Distribution ha mantenuto la sua strategia di crescita aumentando la sua rete di stazioni di servizio e modernizzando i suoi minimarket Adnoc Oasis. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Nel 2020, Adnoc Distribution ha aperto un totale di 64 nuove stazioni negli Emirati Arabi Uniti: un aumento di dieci volte nelle consegne rispetto al 2019 e in anticipo rispetto alle indicazioni dell'azienda di commercializzare da 50 a 60 nuove stazioni. Inoltre, l'azienda ha continuato a fornire più scelta ai clienti e ha aperto 62 nuovi negozi di alimentari. Il 2020 ha visto assistito a un aumento significativo della rete di Dubai di Adnoc Distribution, con l’apertura di 20 nuove stazioni di servizio, situate principalmente nel cuore delle aree commerciali e residenziali, tra cui Business Bay, Nad Al Sheba, Al Barsha e Satwa. L’azienda ha inoltre aperto il primo Dubai "Adnoc On the go" ad Al Yufra. La rete di distribuzione nell’emirato di Dubai è triplicata rispetto all’inizio del 2020 passando da sei a 26 stazioni alla fine dell’anno. Come riferisce l’azienda nel comunicato stampa, il nuovo concetto di stazione, "Adnoc On the Go", fornisce ai quartieri e alle comunità l'accesso al carburante e alla vendita al dettaglio in luoghi in cui le stazioni tradizionali sarebbero impraticabili. Nel 2020 ne sono stati aperti 38 in tutto il Paese. (Res)