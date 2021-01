Speciale energia: Ucraina, fonti stampa, Zelensky spinge per nomina di Vitrenko a ministro Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto ai parlamentari di Servo del popolo di sostenere la nomina di Yuriy Vitrenko come primo vice primo ministro e ministro dell'Energia dell'Ucraina. È quanto affermato dal parlamentare di Servo del popolo, il partito del capo dello Stato, Oleksandr Kachura. "Il presidente ci ha chiesto di sostenere questa candidatura. Ha sostenuto che secondo la legislazione, il ministro ad interim è limitato nelle sue azioni", ha detto Kachura. Allo stesso tempo, secondo il parlamentare, non tutti i deputati della maggioranza sono pronti a votare a favore della nomina di Vitrenko. Kachura ha detto che si aspettava che il voto sulla nomina di Vitrenko si svolga questa settimana anche se prima ci sarà un confronto fra i parlamentari della maggioranza. Il 17 dicembre 2020, la Verkhovna Rada (il Parlamento monocamerale ucraino) non è riuscita a nominare Vitrenko primo vice primo ministro e ministro dell'energia. Solo 186 parlamentari hanno votato a favore della nomina. Il governo lo ha successivamente nominato ministro dell'Energia ad interim. (Rum)