Shoa: per giorno della memoria da Triennale Milano omaggio ad architetto Alessandro Rimini

- In occasione del Giorno della Memoria, mercoledì 27 gennaio la, Triennale Milano dedica la sua programmazione digitale alla figura dell'architetto Alessandro Rimini (Palermo, 1898 – Genova, 1976) attraverso un approfondimento sul Magazine (triennale.org/magazine) e sul canale Instagram dell'istituzione. Lo comunica la triennale in una nota spiegando che con questo omaggio Triennale vuole annunciare che attribuirà un diploma alla memoria di Alessandro Rimini che verrà consegnato dal Presidente Stefano Boeri a Liliana Rimini, figlia dell'architetto. La data della cerimonia verrà comunicata prossimamente. Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, afferma: "In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio, Triennale Milano rende omaggio ad Alessandro Rimini, firma dell'architettura italiana e progettista di importanti infrastrutture per la cultura, la sanità e il terziario, attraverso una serie di iniziative e approfondimenti sui canali digital e sul sito dell'istituzione. Questo è il primo passo verso una cerimonia che quest'anno, in data ancora da definire, vedrà Triennale consegnare a Liliana Rimini un diploma alla memoria del padre, con l'intervento di docenti e studiosi. Le opere di Rimini sono state portate a termine nonostante i vili attacchi perpetrati dal regime nazifascista in conseguenza dell'attuazione delle leggi razziali. Questo riconoscimento da parte di Triennale è solo un piccolo gesto, ma doveroso, verso uno dei protagonisti, purtroppo non abbastanza ricordato, della migliore architettura italiana della prima metà del Novecento". (segue) (Com)