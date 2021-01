© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eventuali consultazioni elettorali in seguito alla caduta del governo sarebbero "un azzardo, non tanto per la votazione in sé, ma per i comizi e tutto il resto, le elezioni non sono solo l'atto del voto. L'America ad esempio ha pagato caro il voto. C'è stata un'impennata di contagi". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il virologo e docente universitario Andrea Crisanti.(Rin)