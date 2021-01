Libia: ministro Esteri Egitto, aumentiamo sforzi per impedire che il Paese ospiti terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha accresciuto i propri sforzi per mantenere la sicurezza e le ricchezze della Libia, in modo da evitare che si trasformi in un “porto sicuro” per gruppi terroristici. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Cairo, Sameh Shoukry, citato dal quotidiano “Al Ahram”. “L’Egitto ha aumentato i propri sforzi per mantenere la sicurezza e le ricchezze della Libia, per impedire interventi esterni negli affari interni libici, e per evitare di trasformare il Paese in un porto sicuro per i gruppi terroristici, il che rappresenterebbe una grave minaccia per la sicurezza nazionale egiziana”, ha detto Shoukry, durante un discorso tenuto alla sessione plenaria della Camera dei rappresentanti (ramo basso del parlamento egiziano). (Cae)