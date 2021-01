© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha corretto al ribasso le previsioni di crescita della Germania nel 2020, portandole dal 4,2 per cento stimato a ottobre scorso al 3,5 per cento. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'Fmi prevede che il Pil della Germania sperimenterà un'espansione del 3,1 per cento nel 2022. (Geb)