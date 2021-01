Covid: Uil Lazio, oltre 80 mila precari senza lavoro e calo 35 per cento di tutti contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono oltre 80 mila i precari della nostra regione rimasti senza lavoro negli ultimi mesi. Un esercito di ottanta mila lavoratori che nella maggior parte dei casi non ha potuto beneficiare della cassa integrazione né dei ristori, e che si va ad aggiungere agli oltre 260 mila disoccupati censiti nel 2019 nel Lazio". A lanciare l'allarme la Uil del Lazio che, insieme all'istituto di ricerca Eures, ha raccolto i dati occupazionali degli ultimi cinque anni, evidenziando un sempre maggior ricorso ai contratti a termine e un calo di quelli a tempo indeterminato. "Una situazione particolarmente critica che avevamo denunciato come a rischio già prima della pandemia - commenta il segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica - poiché avevamo notato che l'incremento dell'attivazione di nuovi contratti degli ultimi anni riguardava esclusivamente rapporti brevi, stagionali e comunque a tempo. Rapporti che purtroppo non tutelano il lavoratore o lo tutelano solo in parte. Il Covid ha fatto esplodere questo vaso di Pandora, peggiorando ovviamente la situazione". (segue) (Com)