Covid: Uil Lazio, oltre 80 mila precari senza lavoro e calo 35 per cento di tutti contratti (2)

- Se nel quinquennio 2015-2019 infatti l'occupazione regionale aveva mostrato un incremento determinato quasi esclusivamente dalla forte crescita dei lavoratori a termine (+32 per cento), passati da 222 mila a 293 mila, con un'impennata nel 2019 quando i contratti a termine hanno rappresentato oltre l'82 per cento del totale delle nuove attivazioni, nel 2020 anche questa ha subito una battuta di arresto. Anzi un vero e proprio dietrofront. "I dati Inps sulle nuove attivazioni contrattuali relativi ai primi nove mesi del 2020 - prosegue la nota Uil - evidenziano nel Lazio un calo del 34,8 per cento (da 626 mila nel periodo gennaio-settembre del 2019 a 420 mila), osservabile sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (-24,5 per cento, da 112 mila a 85 mila), sia soprattutto per i contratti a termine (-40,4 per cento), per il lavoro in somministrazione (-39,2 per cento) e per l'apprendistato (-31,4 per cento). Meno pesante solo il dato relativo ai contratti di lavoro stagionale (-6,8 per cento nel periodo gennaio-settembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), che hanno retto grazie all'apertura del trimestre estivo dove si è registrata un'impennata del 26,2 per cento che ha consentito di recuperare il forte crollo del trimestre precedente (-61,4 per cento rispetto al 2019). Questo vero e proprio tracollo delle nuove attivazioni di lavoro, ed anche di quello 'instabile', passate da 514 mila a 323 mila (-37,1 per cento nei primi nove mesi del 2020), ha significato nello specifico una perdita di 190 mila contratti, riferibili a oltre 80 mila lavoratori passati dal precariato alla disoccupazione, in molti casi senza alcuna tutela né sostegno economico". (segue) (Com)