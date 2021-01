Covid: Uil Lazio, oltre 80 mila precari senza lavoro e calo 35 per cento di tutti contratti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questi si aggiungono, considerando solo Roma Capitale e area metropolitana, i circa 70 mila lavoratori del mondo del turismo che nel caso in cui non fosse prorogato il blocco dei licenziamenti rimarrebbero senza lavoro, vista la pausa forzata che sta vivendo l'intero settore da circa un anno. "Proroga del blocco dei licenziamenti e rafforzamento della cassa integrazione sono quanto mai indispensabili adesso - conclude Civica - non possiamo assolutamente permetterci di incrementare ulteriormente il numero dei disoccupati e di conseguenza il livello di povertà dei singoli e del Paese. Siamo in piena emergenza oltre che sanitaria anche sociale e non sappiamo quanto ancora la situazione possa reggere prima di esplodere. Comprendiamo perfettamente il blocco di alcune attività ma non si può non tenere conto di ciò che questo comporta e bisogna agire di conseguenza. Anche perché se le grandi imprese con gli ammortizzatori sociali riescono ancora a reggere, per le piccole la situazione è diversa. Non ci sono in ballo 'solo' i licenziamenti, ma la chiusura stessa delle varie attività. E Roma in questo è già un triste esempio, purtroppo". (Com)