Covid: petizione Federalberghi, salviamo le imprese e i lavoratori del turismo

- La Federalberghi, la Federazione della associazioni italiane alberghi e turismo, ha lanciato una petizione, rivolta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Gualtieri, Patuanelli e Franceschini, per chiedere di aiutare le imprese del turismo a sopravvivere in attesa del ritorno alla normalità, salvaguardare i posti di lavoro ed evitare che l’Italia si ritrovi svantaggiata al termine della pandemia. Tra le misure che si chiede di adottare nella petizione, ci sono la liquidazione di ristori efficaci e adeguati, con erogazioni mensili che accompagnino le imprese turistico ricettive sino alla fine della crisi e un’erogazione iniziale che corregga le sperequazioni che si sono verificate a causa del meccanismo utilizzato nel 2020; la proroga sino al 31 dicembre 2022 dei termini di pagamento delle rate relative a prestiti, mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale; l'elevazione sino a 20 anni della durata dei finanziamenti “garantiti” dallo Stato ai sensi del decreto liquidità; l'esonero dal pagamento della seconda rata Imu per l'anno 2021, da riconoscersi anche nel caso in cui ci sia coincidenza sostanziale tra il soggetto passivo dell’imposta e il soggetto gestore dell’impresa; la proroga del credito d’imposta sui canoni di locazione sino al 31 dicembre 2021 ed elevazione della misura all’80 per cento. (segue) (Rin)