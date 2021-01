Covid: petizione Federalberghi, salviamo le imprese e i lavoratori del turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiede, inoltre, la cancellazione della Tari e del canone Rai per gli anni 2020 e 2021 e, per il futuro, la commisurazione della tariffa all’effettiva produzione dei rifiuti; la proroga dell’esonero dal pagamento dei contributi per l’assunzione del personale stagionale, affinché possa essere applicata alle assunzioni che avverranno nel corso del 2021; la revisione delle modalità di esonero contributivo in favore delle imprese che richiamano in servizio i dipendenti che si trovano in cassa integrazione, al fine di riconoscere il beneficio anche nel caso in cui il rientro in servizio riguardi solo una parte del personale; il rinvio a fine 2021 delle scadenze per il pagamento di imposte; l'introduzione di un credito d’imposta del 110 per cento per la riqualificazione delle strutture turistico ricettive; la riduzione al 5 per cento dell’aliquota Iva sulle prestazioni alberghiere, così come è stato fatto in altri Paesi europei; la proroga della cassa integrazione per gli assunti a tempo indeterminato; l'istituzione di misure di soccorso efficaci e rapide per i lavoratori stagionali del turismo, che - a seguito della mancata ripresa della stagione invernale - si ritrovano privi di reddito, indennità di disoccupazione e copertura previdenziale e vengono per tal via costretti ad abbandonare il settore, che si ritroverà ancora più fragile nel momento della tanto attesa ripresa economica; l'aggiornamento del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia, al fine di elevare la misura degli aiuti che è possibile erogare a ciascuna impresa e di ampliare il periodo di applicabilità. (Rin)