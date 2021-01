Roma: effetto Covid su cani e gatti, crescono abbandoni animali per risparmiare su cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid caratterizza il fenomeno del randagismo a Roma. I volontari animalisti di varie associazioni romane non rilevano un sostanziale aumento degli abbandoni, ma il peggioramento delle condizioni in cui vengono trovati i cani abbandonati. "Crediamo che a causa delle ristrettezze dovute al Covid sono aumentate le persone che, anziché sostenere le spese per cure veterinarie, preferiscono abbandonare i loro animali malati o feriti". Lo dichiara ad "Agenzia Nova" l'animalista Giuseppe Villirillo, presidente dell'Associazione volontari canili Porta Portese (Avcpp). Diverse le circostanze che portano l'attivista animalista a sostenere questa tesi. "Ci capitano - dice - tanti animali feriti o da curare. Tra questi Baldo, un grosso gatto trovato in via Baldo degli Ubaldi che aveva infezioni ad entrambi gli occhi tanto che è stato necessario operarlo per asportare i bulbi oculari. Se presa in tempo l'infezione non sarebbe andata avanti e con una cura si sarebbero salvati entrambi gli occhi. Il suo proprietario, però, ha preferito abbandonarlo. Oggi, dopo le cure e l’intervento a cui lo abbiamo fatto sottoporre, è ospite di una volontaria in attesa di adozione". (segue) (Rer)