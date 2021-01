Roma: effetto Covid su cani e gatti, crescono abbandoni animali per risparmiare su cure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stesso discorso anche per Gilda, una cagnetta di piccolissima taglia il cui proprietario "la manteneva legata ad una catena in campagna con una grossa vescica sull'addome. L’uomo non poteva curarla e per questo ce l'ha affidata. Oggi è in attesa anche lei di un'adozione. Semplici cure mediche che, però, comportano spese e i proprietari spesso lasciano correre arrivando a situazioni estreme e poi abbandonando gli animali". Il problema degli abbandoni di animali malati è confermato anche nella zona periferica della provincia romana da Giulia Negri, dell'associazione animalista Franca Valeri che opera nella zona del lago di Bracciano a Trevigliano Romano. "Il problema degli abbandoni c'è sempre stato - dice - quello che sembra aumentare è la trascuratezza con cui gli animali vengono tenuti e poi abbandonati. Chi si prendeva cura dei propri animali prima del Covid continua a farlo comunque, ristrettezze o non ristrettezze - sottolinea - e se hanno difficoltà, piuttosto che abbandonarli ci chiedono aiuto. Chi invece li trascurava prima, adesso li trascura maggiormente". (segue) (Rer)