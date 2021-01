Roma: effetto Covid su cani e gatti, crescono abbandoni animali per risparmiare su cure (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vero problema, a nostro avviso, sono le colonie feline cadute in completo abbandono". Lo dice ad "Agenzia Nova" un’altra animalista, Emanuela Bignami, presidente della sezione di Ostia della Lega Nazionale per la difesa del cane. Secondo la sua opinione "stiamo pagando i tre mesi della sospensione delle sterilizzazioni a causa del blocco per il Covid della prima fase. Mesi senza sterilizzare le gatte hanno permesso due cicli di cucciolate non controllate che, insieme ai gatti abbandonati di recente, hanno rinfoltito le colonie arrivando fino a farne creare di nuove". I riflessi del Covid sulle condizioni economiche delle famiglie si ripercuotono anche sugli animali. "Qualche girono fa siamo stati contattati da un uomo che ha perso il lavoro e, a causa anche di altri problemi familiari, ha dovuto vendere la casa con relativo giardino e optare per un monolocale che non gli permetteva di mantenere i suoi due cani. Una settimana fa, invece, siamo riusciti finalmente a dare in affidamento due cuccioli il cui proprietario è morto a maggio in ospedale per covid. Nina e Roky hanno finalmente nuovi padroni". Restano ancora da adottare quattro gatti adulti "che erano di proprietà di una donna residente nella zona Eur morta per Covid la settimana scorsa". La sua associazione si occupa anche di una emergenza sottaciuta, quella di portare a spasso i cani di proprietà delle famiglie costrette alla quarantena. "Loro, i cani, devono comunque uscire per la sgambata e i bisogni - dice Bignami -. La protezione civile ci segnala i casi e noi, due volte al giorno, ci occupiamo di questa necessità in maniera gratuita". (Rer)