L'Fmi taglia le stime 2021 per l'Italia, l'economia crescerà del 3 per cento

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al ribasso le stime di crescita dell'economia dell'Italia nel 2021, con una aumento del 3 per cento nell'anno in corso, in calo del 2,2 per cento rispetto alle stime di ottobre 2020. E' quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook pubblicato dell'Fmi pubblicato oggi. Per il 2022, l'Fmi ha rivisto al rialzo le stime di crescita per l'Italia, con una ripresa del 3,6 per cento in aumento dell'1,1 per cento rispetto alle stime del rapporto dello scorso ottobre. L'organizzazione internazionale ha stimato per l’Italia una contrazione del 9,2 per cento per il 2020, rispetto alla stima del –10,6 per cento del rapporto pubblicato lo scorso ottobre.L'Fmi ha rivisto al ribasso dell’1 per cento anche le proiezioni di crescita economica dell’eurozona con una ripresa nel 2021 che si attesterà al 4,2 per cento. Secondo l’organizzazione, l’area euro registrerà nel 2022 una crescita del 3,6 per cento, proiezione in rialzo dello 0,5 per cento rispetto al rapporto pubblicato lo scorso ottobre. Per quanto riguarda le stime di crescita del 2020, l’eurozona dovrebbe registrare una contrazione del 7,2 per cento, in rialzo dell’1,1 per cento rispetto alle proiezioni del rapporto di ottobre 2020.Migliorate le stime anche sull’andamento dell’economia globale per il 2021 e il 2022, avvertendo tuttavia che permane un clima di incertezza. Il fondo riferisce che “sebbene le recenti approvazioni dei vaccini abbiano sollevato la speranza di un'inversione di tendenza nella pandemia entro la fine dell'anno, nuove ondate e nuove varianti del virus pongono preoccupazioni per le prospettive. Nel pieno del clima eccezionale di incertezza l'economia globale dovrebbe crescere del 5,5 per cento nel 2021 e del 4,2 per cento nel 2022”, riferisce l’Fmi. La previsione per il 2021 è rivista di 0,3 punti percentuali rispetto alla previsione precedente, riflettendo le aspettative di un rafforzamento dell'attività alimentato dai vaccini nel corso dell'anno e sostegno politico aggiuntivo in alcune grandi economie.La prevista ripresa della crescita quest'anno segue un grave crollo nel 2020 che ha avuto gravi ripercussioni negative su donne, giovani, poveri, lavoratori informali e coloro che lavorano in settori ad alta intensità di contatto, si legge nel rapporto. La contrazione della crescita globale per il 2020 è stimata al meno 3,5 per cento, 0,9 punti percentuali in più rispetto alle previsioni precedenti (riflettendo uno slancio più forte del previsto nella seconda metà del 2020). L’Fmi prevede inoltre che la forza della ripresa varierà in modo significativo da Paese a Paese, a seconda dell'accesso agli interventi medici, dell'efficacia del supporto politico, dell'esposizione a ricadute tra Paesi e delle caratteristiche strutturali che entrano nella crisi.In questo contesto, secondo l’organizzazione internazionale “le azioni politiche dovrebbero garantire un sostegno efficace fino a quando la ripresa non sarà saldamente avviata, ponendo l'accento sull'avanzamento degli imperativi chiave di aumentare la produzione potenziale, garantire una crescita partecipativa a vantaggio di tutti e accelerare la transizione verso una minore dipendenza dal carbonio”. Come notato nel World Economic Outlook (Weo) dell'ottobre 2020, “una spinta agli investimenti verdi unita a prezzi del carbonio inizialmente moderati ma in costante aumento produrrebbe le necessarie riduzioni delle emissioni sostenendo al contempo la ripresa dalla recessione pandemica”.Per l’Fmi è quindi necessaria “una forte cooperazione multilaterale” per tenere la pandemia sotto controllo ovunque. “Tali sforzi includono il rafforzamento dei finanziamenti per la struttura Covax per accelerare l'accesso ai vaccini per tutti i Paesi, garantire la distribuzione universale dei vaccini e facilitare l'accesso alle terapie a prezzi accessibili per tutti”. Infatti, molti Paesi, in particolare le economie in via di sviluppo a basso reddito, sono entrati nella crisi con un debito elevato che dovrebbe aumentare ulteriormente durante la pandemia. “La comunità globale dovrà continuare a lavorare a stretto contatto per garantire un accesso adeguato alla liquidità internazionale per questi paesi. Laddove il debito sovrano è insostenibile, i Paesi ammissibili dovrebbero collaborare con i creditori per ristrutturare il loro debito nell'ambito del quadro comune concordato dal G20”, si legge nel rapporto. (Rin)