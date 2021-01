Davos: Merkel, dipendiamo dalla natura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus ha dimostrato come l'umanità, nonostante tutte le sue conoscenze, dipenda alla natura. Una “vulnerabilità evidente” che deve essere affrontata mediante dall'azione multilaterale in difesa dell'ambiente. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, nel corso dell'intervento che ha tenuto al Forum economico mondiale (Wef). Per Merkel, la dipendenza dell'umanità dalla natura ha avuto ulteriore dimostrazione con la pandemia di Sars-Cov2, con il virus trasmesso dagli animali all'uomo. Secondo la cancelliera, è quindi necessario “lavorare molto di più” per la protezione dell'ambiente. La sola adesione alle convenzioni internazionali in materia e la loro attuazione non è sufficiente. Per Merkel, si deve invece agire al fine di ottenere risultati, dimostrando in questo modo di aver “appreso la lezione”. In tale prospettiva, ha aggiunto la cancelliera, per superare “le vulnerabilità che derivano dal cambiamento climatico” serve per esempio promuovere sia lo sviluppo dell'idrogeno come fonte di energia rinnovabile sia l'elettromobilità. (Geb)