Fmi: riviste al ribasso stime crescita eurozona per il 2021, prevista ripresa del 4,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al ribasso dell’1 per cento le proiezioni di crescita economica dell’eurozona con una ripresa nel 2021 che si attesterà al 4,2 per cento. È quanto emerge dall’aggiornamento del World Economic Outlook pubblicato oggi dall’Fmi. Secondo l’organizzazione, l’area euro registrerà nel 2022 una crescita del 3,6 per cento, proiezione in rialzo dello 0,5 per cento rispetto al rapporto pubblicato lo scorso ottobre. Per quanto riguarda le stime di crescita del 2020, l’eurozona dovrebbe registrare una contrazione del 7,2 per cento, in rialzo dell’1,1 per cento rispetto alle proiezioni del rapporto di ottobre 2020.(Nys)