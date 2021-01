Speciale energia: Rosneft, progetto Vostok Oil non è soggetto a sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto su larga scala Vostok Oil della società statale russa Rosneft non è attuato su giacimenti della piattaforma artica o sullo scisto, quindi non è soggetto alle relative sanzioni appropriate. Lo ha affermato la società in un comunicato, in risposta alla pubblicazione da parte di media internazionali di informazioni in base alle quali il rischio di sanzioni costituirebbe un ostacolo nei negoziati sul finanziamento del progetto. "Le perizie sul progetto, svolte dalle principali società tecnologiche e legali del mondo, confermano che Vostok Oil non è un progetto sulla piattaforma artica o di scisto e non è soggetto alle restrizioni sanzionatorie", ha osservato la società, la quale precisa inoltre che il progetto non ha bisogno di attrarre investimenti "in cambio di forniture di petrolio". Il potenziale delle risorse del progetto, così come l'alta qualità del petrolio -sostiene la società - di per sé "fanno di Vostok Oil uno degli elementi più attraenti per gli investimenti nel settore energetico globale". Dal 2014, anno dell'annessione delle Crimea, Stati Uniti e dell'Ue hanno introdotto gradualmente sanzioni, che prevedono, in particolare, il divieto era la fornitura di attrezzature alle società russe per l'esplorazione del sottosuolo e la produzione di petrolio sulla piattaforma a una profondità di oltre 150 metri e per lo sviluppo di substrati di scisto. Il progetto Vostok Oil a Taimyr include i campi già sviluppati del gruppo Vankor e nuovi giacimenti nel nord del territorio di Krasnojarsk. La prima fase del progetto garantirà il trasporto di volumi fino a 50 milioni di tonnellate di petrolio l'anno; la seconda fino a 100 milioni di tonnellate. Alla fine del 2020, il trader petrolifero svizzero Trafigura ha acquistato una partecipazione del 10 per cento nel progetto. (Rum)